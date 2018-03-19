Якубович Грудинину: "мужик должен держать свое слово"
19 марта 2018, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]
Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович призвал экс-кандидата в президенты Павла Грудинина держать слово, данное в споре с блогером. Якубович заявил, что "мужик должен держать слово".
Кандидат от КПРФ на выборах заполучил менее 12%, и, согласно условиям спора, ему придется сбрить усы. Правда, выполнять условия политик не торопится. "В одной руке он должен держать слово, а в другой – свои усы", – сказал телеведущий в эфире НСН.
Телеведущий добавил, что порой пари заканчиваются более курьезными исходами, чем простое бритье усов. Он напомнил об известном случае, который произошел в 70-х. "Был матч СССР – Канада, и один обозреватель сказал, что если проиграет спор, то съест газету. И съел на глазах у всех! Я помню, как Владик Третьяк покрошил газету, и он ее съел. Довольно известный, кстати, журналист, и честно сожрал газету", – рассказал Якубович.
Напомним, что голоса в поддержку Грудинина отдали 11,77% избирателей, пришедших на участки.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес