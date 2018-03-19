Эксперты назвали несколько причин выпадения волос

Начавшееся выпадение волос расстраивает любую девушку и женщину. Нормально, если на расческе остается не более 100 волосинок в день. Но если волосы выпадают серьезнее - надо бить тревогу.

Эксперты называют несколько причин выпадения волос. На состояние волос влияют стрессы. Медики вообще называют стрессы причинами многих заболеваний. Психологи призывают работать над собой, чтобы легче переносить нервное напряжение.

Во- вторых, необходимо проверить работу щитовидной железы. Начинающееся облысение сигнализирует о сбое работы щитовидной железы.

На качество волос влияет еда. Если дама сидит на жесткой диете, отказывает себе в жирах, такое питание грозит потерей шевелюры. Можно выбирать правильные жиры. Такие содержат авокадо, семена и орехи, оливковое масло, жирная рыба.

Вредно для силы волос сладкое. Переизбыток сахара в рационе человека увеличивает уровень инсулина в крови. Это приводит к ослаблению корней волос и провоцирует их выпадение.

Мудреные прически ломают волосы. При создании сложной прически, если это делать часто, травмируют корни волос. Еще волосам вредит сушка горячим феном.