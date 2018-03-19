В Екатеринбурге объекты культурного наследия сдают в аренду инвесторам

В Екатеринбурге бывшая усадьба купца Железнова станет отелем. Это уже третий объект культурного наследия, который областные власти сдали в аренду инвесторам, готовым восстанавливать старинные здания.

Реставрация обойдётся в 400 миллионов рублей. Но даже после ремонта, по условиям договора, усадьба останется в собственности области. Компания планирует реконструировать здание и открыть в нем гостевой дом для туристов.

Усадьба купца Железнова построена в конце XIX века. В годы революции здесь был штаб белогвардейцев, после - школа, а в начале Великой Отечественной здесь размещался эвакуированный в Екатеринбург Государственный астрономический институт.

Как передает ОТР, на данный момент реконструкция уже идет в бывшей гостинице "Мадрид" и старинном госпитальном комплексе, который посещал император Александр I. Областные власти продали здание госпиталя, построенного двести лет назад за условную сумму - один рубль. Инвестор же потратит больше миллиарда рублей на восстановление его первозданного облика. Специалисты реставрируют его в прямом смысле слова по кирпичику. В восстановленных зданиях госпиталя разместятся общественно-деловой и культурный центры. Их планируется открыть в следующем году.