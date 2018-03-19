Какие продукты содержат много соли

Соль улучшает вкус еды, но переизбыток натрия вредит здоровью. Многие люди едят некоторые продукты и не обращают внимание на высокое содержание соли в них. Натрий необходим организму человека для его нормальной работы. Но в большом количестве грозит отеками, развитием гипертонии, болезнями почек.

Эксперты составили список продуктов, в которых содержится большое количество соли.

Покупая хлеб, не все люди смотрят на этикетку с указанием содержимого продукта. В хлебе из магазина может быть переизбыток натрия. Эксперты призывают обратить внимание на хлебо-булочные изделия как на продукт, не очень полезный для здоровья из-за большого содержания соли.

Орехи считаются очень полезным продуктом, насыщенным разнообразными витаминами и минералами. Диетологи рекомендуют съедать в сутки не более горсти орехов. Много соли содержится и в ореховой пасте.

Казалось бы, низкокалорийный зернистый творог содержит соль, вредную для организма. Одна упаковка зерненого творога содержит такое количество соли, которое в разы превышает суточную норму.

Покупные в магазине соусы хранятся длительное время. Производитель использует в качестве консерванта соль. Можно попробовать делать заправки самостоятельно, заменяя соль лимонным соком.

Удивительно, но не так безобидны для человека, заботящегося о своем питании, обезжиренные продукты. При производстве в такие продукты добавляют не только соль и сахар, но и консерванты и загустители. Диетологи советуют есть обычные нормальные продукты, но знать меру.