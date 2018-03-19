В Приангарье гибнут редкие растения из-за потоков туристов

В Ольхонском районе Иркутской области полностью уничтожены два вида редких лишайников. Лишайники произрастали на очень ограниченной площади – сейчас на этом месте расположена турбаза.

Небольшие ареалы произрастания, так называемые «убежища» реликтов, в том числе уникальных лишайников, находятся, преимущественно, в наиболее близких по климату к пустыням на территории Ольхона и Тажеранской степи. И сохранить эти виды можно исключительно в среде их обитания. Между тем сегодня именно эти территории подвергаются наиболее высокой антропологической нагрузке из-за массового потока туристов. Массовые туристические группы китайцев обычно не разбредаются, идут строго друг за другом, но после такой колонны остается только вытоптанная «до асфальта» земля и фантики от конфет, сообщает портал i38.ru.

Сегодня, в частности, под угрозой уничтожения 12 видов реликтовых лишайников, расположенных в бухте Ая, которую некоторое время назад начали застраивать турбазами, но, как отмечают эксперты, к счастью, прокуратура признала строительство незаконным. Однако это не мешает росту турпотока в это место. Также из-за массового потока людей в Южном Приангарье гибнет неприметный селезеночник Седакова. Он обычно растет в скальных трещинах на тонком слое чернозема. Сейчас он уже исчез полностью на наиболее популярных среди туристов скальниках – Старухе, Витязе, Зеркалах.

Еще одной причиной исчезновения редких растений в Иркутской области становятся так называемые «фитотерапевты». Из-за лекарственных свойств, нередко – мифических, того или иного растения его практически уничтожают. Так неподалеку от одной из деревень Черемховского района была практически изведена сафлора желтоватая. Также в Красной книге Иркутской области при переиздании планируется повысить класс редкости рододендрона Адамса, более известного в Приангарье под его бурятским названием сагаан-даля. Из-за его популярности как у жителей региона, так и у туристов сборщики растение практически «выкашивают» и сегодня возле поселений его практически невозможно встретить, ходить за ним приходится все дальше и дальше.