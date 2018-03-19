Горячий ТОП региональных новостей

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В Кургане начали распиловку льда на реке Тобол в рамках подготовки и проведения мероприятий по обеспечению организованного пропуска весеннего половодья в 2018 году. Как передает портал vestiural.com, главная цель проведения комплекса предупредительных мероприятий - обеспечение безаварийного прохождения весенних вод в период паводка этого года и снижение нагрузки льда на курганский гидроузел. Ледорезные работы минимизируют риски, которые связаны с весенним половодьем и образованием заторов, снизят нагрузку на мостовые опоры.



В Калининграде начали срезать "свадебные" замки с перил исторического моста Медовый, который ремонтируют в преддверии ЧМ-2018. Городские власти предлагают молодоженам, в свое время последовавшим традиции, разобрать срезанные замки. Сувениры будут ждать своих владельцев на специальной площадке недалеко от моста. Медовый ведет на остров Канта, где расположена одна из главных калининградских достопримечательностей - Кафедральный собор XIV века. Как гласит местная легенда, своим названием мост обязан городским советникам, которых удалось подкупить несколькими бочками меда. Предок Медового появился еще в 1542 году. А после реконструкции в 1882 году он стал одним из первых в Германии мостов с гидравлическим приводом. Об этом пишет НИА-Калининград.



Стивен Сигал планирует получить «дальневосточный гектар» в Приморье. Голливудский актер, сценарист, музыкант, мастер боевых искусств, а с 2016 года российский гражданин Стивен Сигал планирует получить «дальневосточный гектар».

По информации властей субъекта, звезда примет участие в новом телешоу. Зрителям подробно покажут, как Сигал пройдет все этапы получения земли: от выбора участка до оформления в собственность». Как пишет информационный портал Новый Вариант, актер уже знает, как будет использовать свой гектар – он планирует построить там многофункциональный спортивный комплекс. Также он намерен построить международный культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром.

Большинство новосибирцев, принявших участие в голосовании по определению городских пространств для благоустройства, отдали свои голоса за Монумент Славы. Голосование проходило в день выборов президента России 18 марта. В нем приняли участие более 165 тысяч человек. Об этом сообщает НДН.Инфо

В Пензе вечером 18 марта сотни жителей региона собрались на площади у драмтеатра в знак единения и в честь годовщины так называемой Крымской весны. Выступили творческие коллективы, со сцены к пензенцам обратились представители общественных объединений и движений.

Как пишет Пенза-Пресс, на мероприятии было очень много молодежи, все — в хорошем настроении.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днём 20 марта 2018 года в Петропавловске-Камчатском, а также в Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, Алеутском районах, прогнозируется выпадение осадков в виде снега, от небольших до умеренных, местами до сильных, усиление ветра на побережьях в порывах до 20 метров в секунду, на юго-западном побережье до 30 метров в секунду. На дорогах — гололедица и снежные заносы. Во время действия циклона спасатели будут готовы в случае необходимости оказывать помощь водителям транспортных средств. В результате осадков ожидается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, затруднение движения автотранспорта, повышается вероятность возникновения дорожных пробок. Кроме этого, неблагоприятные погодные условия могут привести к нарушениям в работе аэропортов, объектов жизнеобеспечения населения. Об этом пишет Полуостров Камчатка.



В ночь с 16 на 17 марта 2018 года в частном жилом доме, расположенном в селе Шентала Самарской области, произошёл пожар, после тушения которого, обнаружены тела двух женщин и двух мужчин, без признаков насильственной смерти в обгоревшем состоянии. По предварительным данным, накануне, компания из 5 человек распивала спиртные напитки в указанном доме. В результате неосторожного обращения с огнём, произошёл пожар. Женщине-хозяйке дома, удалось выбраться из жилища. В настоящее время она находится в больнице. Остальные присутствующие в доме погибли, сообщает samaratoday.ru.

Специалисты Ставропольской краевой клинической больницы провели операцию по трансплантации почки, которая стала беспрецедентной для системы здравоохранения региона. Ставропольских врачей во время родственной трансплантации почки консультировали коллеги из Москвы. Донором стала 42-летняя женщина. Её почка спасла жизнь родному брату — 38-летнему мужчине. Реципиент страдал хроническим заболеванием, находился на заместительной почечной терапии (гемодиализе) на протяжении более двух с половиной лет. Забор почки у женщины был выполнен малокровным лапароскопическим способом. В пресс-службе краевого Минздрава рассказали, что операция прошла успешно. В настоящий момент реципиент чувствует себя хорошо, а донор уже готовится к выписке, пишет Ставропольский репортер.

Пожилой мужчина в Старицком районе утонул, переходя через Волгу. 19 марта в Волги в районе д. Улитино Старицкого района Тверской области местными жителями обнаружено тело мужчины. Как оказалось, это 80-летний житель деревни Матюково, которая находится напротив Улитино на другом береге. Сотрудники ГИМС доставили тело утонувшего на берег и передали полиции, теми ведутся следственные мероприятия, сообщили в ГУ МЧС по Тверской области. Об этом сообщает портал Афанасий-бизнес.