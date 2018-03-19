Москва сделала свой выбор

Итоги президентских выборов в Москве оказались довольно неожиданными. Обычно столица серьёзно отличалась по своим предпочтениям от остальных регионов страны. Сейчас разница составила всего несколько процентных пунктов. Ещё один штрих к выборам 18 марта – они прошли максимально честно и открыто. И это признают все. «АН» проанализировали итоги голосования в столице.

Поддержка Путина москвичами выросла на 50%

6 лет назад за действующего президента страны проголосовало менее половины москвичей. В этом году голоса ему отдали 70,88% избирателей столицы. Остальные голоса, по словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, распределились следующим образом: Павел Грудинин - 12,47%, Владимир Жириновский - 4,7%, Ксения Собчак - 4,08%, Григорий Явлинский - 3,17%, Борис Титов - 1,56%, Сергей Бабурин - 0,96%, Максим Сурайкин - 0,72%.

Явка избирателей в Москве составила 59,95% - несколько выше, чем в 2012 году. «Если говорить в абсолютных цифрах, на избирательные участки пришли и получили избирательные бюллетени 4 млн. 524 тыс. 71 человек. Это примерно на 300 тыс. больше, чем было в 2012 г.», - отметил В.Горбунов.

Политолог Олег Матвейчев считает, что на высокую явку избирателей и итоги московского голосования повлияло несколько факторов: «Первый – беспрецедентная избирательная кампания, которая была проведена всеми кандидатами. Все отнеслись к ней на совесть, все работали в социальных сетях, устанавливали билборды, делали ролики. Плюс сама кампания за высокую явку, которую вели наши общественные организации, Центральная избирательная комиссия. Они в этот раз постарались очень сильно: смс-ки, обзвоны избирателей, ролики, бегущие строки. Другой фактор – это внешнее давление, которое было оказано на Россию. Последние две недели прошли под знаком покушения на Скрипаля и хамского поведения Великобритании и некоторых западных стран по отношению к России. Это, конечно, очень разозлило, по-хорошему разозлило наших избирателей. Многие приняли решение идти голосовать именно в последний момент для того, чтобы лично поддержать действующего президента".

Честные и прозрачные

В Москве было открыто более 3,6 тысячи избирательных участков. За порядком на них следили свыше 4,8 тысячи членов Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ, инициированного Общественной палатой Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин, поблагодарив москвичей за участие в выборах президента, а членов общественного штаба – за оперативность и чёткость в работе, отметил, что большинство произошедших инцидентов на выборах можно назвать нарушениями только с очень большой натяжкой. Зафиксировано всего два подтвержденных факта выдачи двух бюллетеней одному человеку. «Оба случая зафиксировал Общественный штаб. В обоих случаях урны, в которые попали два бюллетеня, были опечатаны, а находившиеся в них бюллетени - аннулированы, - сообщил мэр на своём сайте. - Ни одного наблюдателя не удалили. Система видеонаблюдения работала практически без сбоев. Это принципиально важно для обеспечения честных и прозрачных выборов. С утра были сообщения о якобы махинациях с КОИБами (электронными урнами). Те, кто их писал, не понимают разницы между проверкой работы системы и реальным голосованием. КОИБ - не прозрачный ящик из оргстекла, а сложная техническая система. Его надо сначала протестировать, а потом уже открывать голосование. Что и было сделано. После тестирования в районе 7:30 утра КОИБы были открыты, освобождены от тестовых бюллетеней, и наблюдатели могли убедиться, что они пустые».

По мнению политолога Павла Данилина, самая главная особенность этих выборов – их максимальная чистота и честность: «Я вхожу в штаб по наблюдению за выборами, который открыла Общественная палата Москвы, и могу точно сказать - в Москве они были чистыми на 99,99%. Работали сотни камер видеонаблюдения, нам постоянно звонили наблюдатели на местах. Да, два нарушения было по Москве. Всего два! И то совершенно случайные».

Политолог Борис Макаренко считает, что прозрачность выборов обеспечили в том числе современные технологии. «Я в течение дня читал всё, что публиковалось о выборах в интернете, например, регулярные выпуски движения «Голос». «Голос» - это, что называется, «watchdog» (сторожевой пёс), им положено выхватывать и оглашать мельчайшие нарушения, я с уважением отношусь к этой работе. Большая часть эксцессов, о которых они докладывали, - это мелкие процедурные нарушения. Ни одного раза я не услышал слова «карусель», «массовый вброс». Это очень хорошая новость. Голосование, во всяком случае, в крупных городах, стало гораздо прозрачнее. Как удалось этого добиться? Благодаря современных технологиям. Впервые 5 миллионов россиян воспользовались возможностью на сайте Госуслуг выбрать участок для голосования – для этого не понадобилась старая неуклюжая система открепления. Уже на прошлых выборах в Москве почти на всех участках были установлены видеокамеры, в этом году камеры появились и в территориальных комиссиях. Вся информация с участков передаётся в электронном виде, что минимизирует риск шибок и злоупотреблений. Все это очень позитивное явление!»