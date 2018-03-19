Кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил, что признает победу Владимира Путина, хотя считает выборы не соответствовавшими мировым стандартам. Он назвал их "самыми грязными на постсоветском пространстве".

"Я сразу скажу вам, что я абсолютно убежден, что действующий президент победил", - отметил Грудинин на пресс-конференции. Кандидат от КПРФ добавил, что, "несмотря на всю эту грязь, которая лилась", он и его сторонники прошли выборы президента "достойно".

По данным ЦИК, по результатам обработки 95% итоговых протоколов Грудинин на выборах занимает второе место с 11,92% голосов.