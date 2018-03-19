Ширвиндт сообщил, что здоровье Добронравова не вызывает опасений
19 марта 2018, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]
Худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт сообщил, что состояние здоровья ранее госпитализированного актера Федора Добронравова не вызывает опасений.
«Никакой паники нет. У Федора случился приступ сосудистого свойства. Сегодня он едет в Москву и на пару дней ляжет в клинику для дополнительного обследования», - цитирует слова Александра Ширвиндта ТАСС.
Худрук Театра сатиры, где служит Федор Добронравов, добавил, что ближайший спектакль 21 марта с участием Федора будет заменен, а следующий, 29 марта, состоится как заявлено в афише.
Актер Федор Добронравов служит в Московском театре сатиры под руководством Александра Ширвиндта с 2003 года. Также он принимал участие в телевизионном скетч-шоу «6 кадров».
17 марта Федор Добронравов был срочно госпитализирован.
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