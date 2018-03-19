Песков отказался давать советы проигравшему спор Грудинину

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал спор популярного блогера с кандидатом в президенты РФ Павла Грудинина об усах.

Сегодня, 19 марта, блогер напомнил Павлу Грудинину о проигранном споре, опубликовав в соцсетях фотографию бритвенного станка. Напомним, речь идет об интервью кандидата в президенты, в ходе которого блогер и Грудинин поспорили: если Грудинин наберет на выборах президента меньше 15% голосов, то сбреет усы, если больше – то оппонет побреется налысо. Стоит отметить, что усы Павла Грудинина – нечто сродни шляпе Боярского.

По предварительным итогам выборов, Павел Грудинин набрал 11,08% голосов и проиграл спор. Дмитрий Песков, который сам в 2014 году попадал в аналогичную ситуацию, ответил на вопрос журналистов, что требовать выполнения условий спора имеет право только тот, кто этот спор выиграл, а ему сложно давать совет в такой ситуации, передает РИА Новости.

Для самого же Дмитрия Пескова, который в 2014 году проиграл спор об усах своей дочери Елизавете, успешно сдавшей ЕГЭ, расставание с усами прошло легко. Хотя усы Пескова тоже являются своеобразным символом: в Twitter даже существует популярный блог «Усы Пескова», имеющий 361 000 подписчиков.