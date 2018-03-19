Молодая женщина погибла при падении дельтаплана в Финский залив. О данным Следственного комитета, ЧП произошло 17 марта в пятом часу вечера. В соцсетях уточняют, что группа энтузиастов устраивала тренировочные полеты на берегу Финского залива.

Примерно в 16:00 33-летняя женщина взлетела на высоту 12 м, не справилась с управлением и упала. По их же информации, погибшую звали Эвелина Яковенко, она работала в подведомственном комитету физкультуры Петербурга Центре подготовки

Летательный аппарат упал рядом с поселком Лисий Нос, в 50 метрах от береговой линии напротив улицы Морские Дубки.

По данным правоохранительных органов, Яковенко работала секретарем в СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга». Женщину подобрали из воды еще живой, она умерла в машине «скорой помощи», во время реанимационных мероприятий. Голова планеристки была защищена шлемом.

По предварительной информации, дельтаплан с размахом крыльев 10 метров был приобретен группой планеристов из пяти человек, на общие деньги. Летательный аппарат регистрации не подлежит, право на управление оформлять не требуется.

Дельтаплан упал на глазах 29-летнего мужа погибшей и другого планериста, 27-летнего конструктора ЦКБ "Рубин".

(По материалам сайтов rosbalt.ru nevnov.ru piter.tv mr7.ru)