Голос молодежи России и Казахстана будет услышан

16 марта в Челябинске состоялось первое заседание дискуссионного клуба «Голос молодежи России», который объединил студенческих активистов.

В заседании приняли участие студенты Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ и Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза. Совместно с экспертами они обсудили проблемы медиабезопасности на пространстве Центральной Азии.

Идея открытия клуба вызвала интерес студентов, о чем свидетельствовало и число присутствующих, и неформальное обсуждение, начавшееся еще до открытия мероприятия. Собравшихся приветствовали зампредседателя Общественной моло-дежной палаты при Законодательном собрании Челябинской области Евгений Медведев, пожелавший всем продуктивного общения, и директор Центра мониторинга и развития научно-исследовательской работы университета Казпотребсоюза Аяпберген Таубаев, подчеркнувший, что евразийской интеграции не хватает молодежного креатива – нужны стартапы, нестандартные проекты и новые идеи.

От имени казахстанцев к собравшимся обратился руководитель Казахского общественного центра «Азамат» Канат Сейтиков, отметивший, что совместные проекты с фондом всегда интересны и успешны. Замруководителя «Делового Союза Евразии» Челябинской области Игорь Лашманов акцентировал внимание, что следующий саммит ШОС пройдет в Челябинске. «Для нашей молодежи это прекрасная возможность проявить себя, реализовать свои проекты, сделать большое общее дело. Будем интенсивно готовиться в рамках клуба», – подчеркнул он.

Председатель Молодежной Ассамблеи народов Южного Урала Екатерина Тельцова отметила, что «главное в молодежной политике - это доверие. Доверие молодежи надо завоевывать, а для этого важны не декларативные заявления, а ежедневная работа. Именно для нее и создается дискуссионный клуб». Продолжая эту мысль, президент фонда «Евразийское содружество» Виктор Каточков подчеркнул, что «клуб станет площадкой реализации интересов российского и казахстанского студенчества, гармонично вписанной в молодежное пространство». Следующее заседание клуба состоится уже через пару недель в Костанае.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.