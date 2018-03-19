Политолог прокомментировал идею Климкина ввести санкции против Шрёдера

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов дал комментарий к призыву главы МИД Украины Павла Климкина.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к Евросоюзу с призывом ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Климкин назвал его «главным лоббистом Путина» и обвинил в «продвижении интересов Москвы за границей». Таким способом Климкин решил выяснить, как будет действовать Евросоюз в этой ситуации, передает RT.

Политолог Дмитрий Абзалов считает маловероятным, что Германия поддержит эту инициативу украинской стороны. Во-первых, Германия – основной инициатор строительства «Северного потока-2». Во-вторых, Герхард Шредер в свое время выступал политическим проводником для нынешнего канцлера Германии Ангелы Меркель, и до сих пор является очень влиятельным лицом в своей стране.

«Одно дело – обвинять во всем Москву, а другое – требовать введения санкций против гражданина Германии», - подчеркнул Дмитрий Абзалов. Украина пытается оказывать давление на Германию, не являясь при этом членом Евросоюза. Маловероятно, что Евросоюз это поддержит. Эстония или Латвия – возможно, считает политолог.