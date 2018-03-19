В Феодосии поймали мошенника на краже инвалидной коляски

Мужчина на инвалидной коляске в Феодосии неожиданно встал на ноги после того, как к нему подошли сотрудники полиции и попросили предъявить документы.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, в отделении одной из больниц Феодосии была совершена кража инвалидной коляски. Несколько дней спустя в районе «Центрального рынка» полицейские обратили внимание на подозрительное поведение человека в коляске. После просьбы предъявить документы мужчина неожиданно быстро поднялся на ноги. Лжеинвалидом оказался 34-летний житель Молдовы, приехавший в Крым на заработки, пишут "Аргументы недели - Крым".

Злоумышленник совершил кражу коляски для ее использования при попрошайничестве. Теперь возбуждено уголовное дело, иностранцу грозит до двух лет лишения свободы. Похищенное имущество возвращено полицейскими в медицинское учреждение.