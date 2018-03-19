Правительство могут сменить из-за коммунальных долгов населения

В июне 2014 г. в Челябинске Дм. Медведев подписал знаменитое поручение, требующее, чтобы ежегодный рост коммунальной платы не превышал инфляцию. Помимо прочего в документе, который немедленно спустили в Федеральную службу по тарифам, Минстрой, Минэнерго и Минэкономики, было предельно чётко сказано, поручение действует минимум до 2018 года.



В начале 2018 г. Росстат даже с некоторым удивлением отметил рекордно низкую прошлогоднюю инфляцию. Правительство закладывало в план на 2017 год 4%, на выходе получили 2,5%. Как это отразилось на тарифах? В разных регионах они поднялись на 3-15%.



По статистике, только в 2014–2016 гг. средние по стране месячные расходы на ЖКХ в пересчёте на каждого человека выросли на 20% – с 1,5 до 1,8 тыс. рублей. Реальные доходы народа за это время заметно уменьшились. В результате, если в 2014 г. на коммуналку приходилось примерно 10% общесемейных расходов, два года спустя стало 11,5%. Но это в среднем, бедным гораздо сложнее. Чем ниже доход семьи, тем большую долю съедает в нём коммуналка.



По данным Института экономики города, в среднем по России долгов по ЖКХ не было у 97% владельцев жилья. В 2015 г. начался перелом, сумма народных долгов поднялась до 135, 8 млрд руб., год спустя она резко, двукратно, рванула вверх, добралась до 270 миллиардов. Даже это были цветочки, если верить недавнему заявлению главы Минстроя М. Меня, в 2017 г. долги поднялись радикально, достигли 645 млрд рублей. Таким образом, за четыре года кризиса долг вырос в шесть раз и достиг сумасшедшей суммы.



Возможно, дальше будет ещё страшнее. 2017 г. отметился судьбоносным постановлением правительства, разрешающего отбирать жильё у должников. Даже единственное! Наверху давно забыли не только про пресловутый верхний порог подорожания не выше инфляции. Выветрились из высочайшей памяти все остальные сладкие коммунальные сказки. Например, как в 2013 г. в приступе невиданной щедрости в Белом доме говорили о грядущем списании минимум значительной части долгов населения по коммуналке. По факту не простили ни копейки.



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