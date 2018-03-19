Суд арестовал квартиру и банковский счет экс-супруги Джигарханяна

Московский суд наложил обеспечительный арест на московскую квартиру и банковский счет бывшей супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской.

Арест на квартиру и банковский счет наложен в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова.

Следственный комитет РФ предъявил бывшей жене Джигарханяна обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК РФ). Сейчас Виталина находится под подпиской о невыезде. Следствие считает, что бывшая супруга актера и режиссера Армена Джигарханяна распространялась о личной и семейной жизни с ним без его согласия, сообщает RT.

Виталина Цымбалюк-Романовская отвергает предъявленные обвинения. Решение мирового суда о расторжении брака вступило в силу 31 января 2018 года. Как сообщил адвокат Армена Джигарханяна, между бывшими супругами ведется спор об имуществе.