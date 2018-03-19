К середине недели в Москву вновь придет холод
19 марта 2018, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]
К середине текущей недели, согласно информации синоптиков, в Москву вновь придет арктический холод. Предполагается, что уже в среду, 22 марта, столичный регион окажется под влиянием циклона.
Метеорологи, однако, отмечают, что похолодание на этот раз продлится не более трех дней и, вероятно, отступит уже к грядущим выходным.
Как отмечает М.24.RU, ссылаясь на экспертов погодного центра "Фобос", к среде ожидается похолодание до минус 7 градусов ночью и до минус 2 градусов в дневное время, однако уже к субботе столбики термометров поднимутся примерно до нулевой отметки.
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