К середине недели в Москву вновь придет холод

К середине текущей недели, согласно информации синоптиков, в Москву вновь придет арктический холод. Предполагается, что уже в среду, 22 марта, столичный регион окажется под влиянием циклона.

Метеорологи, однако, отмечают, что похолодание на этот раз продлится не более трех дней и, вероятно, отступит уже к грядущим выходным.

Как отмечает М.24.RU, ссылаясь на экспертов погодного центра "Фобос", к среде ожидается похолодание до минус 7 градусов ночью и до минус 2 градусов в дневное время, однако уже к субботе столбики термометров поднимутся примерно до нулевой отметки.