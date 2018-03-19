Волгоградская область решила перейти на местное время

В Волгоградской области одновременно с выборами президента России прошел областной референдум о переходе на местное время. Большинство волгоградцев высказались за перевод стрелок на час вперед.

На данный момент облизбирком обработал 99% бюллетеней, рассказала пресс-секретарь Екатерина Кулешова. Явка на референдуме составила 66,38%, что позволяет признать его состоявшимся. 58,82% проголосовавших отметили позицию «Да» в бюллетенях, позиция «Нет» отмечена в 40,17% бюллетеней.

Волгоградская область давно обсуждает идею возвращения к местному времени. В конце прошлого года Волгоградская облдума приняла решение о проведении областного референдума в день выборов президента страны. Облизбирком уточнил, что признает его состоявшимся, если явка избирателей составит 50% + 1 голос от общего числа избирателей области, сообщает ТАСС.