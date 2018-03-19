90% голосовавших в Крыму выбрали Путина

Избиркомы Крыма и Севастополя подвели предварительные итоги выборов президента России, которые прошли на полуострове впервые.

В Крыму в голосовании приняли участие 71,37% избирателей. 92,13% из них поддержали Владимира ПУТИНА, пишут "Аргументы недели - Крым".

Второе место в республике занял Павел ГРУДИНИН с результатом 2,21%. На третьем месте с 1,82% оказался Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, который лишь немного опередил Ксению СОБЧАК — 1,64%.

Явка на выборах президента в Севастополе составила 71,67%. Согласно предварительным результатам, ПУТИН набрал 90,19%. Далее идут ГРУДИНИН — 3,59%, ЖИРИНОВСКИЙ — 2,89% и СОБЧАК — 1,29%. Другие кандидаты набрали менее 1% голосов.