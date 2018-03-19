Эксперты рассказали о новом вирусе, который перехватывает звонки в банки

Эксперты сообщили, что устройствам, работающим на платформе Android, угрожает новая версия вируса под названием Fakebank. Согласно последним данным, он способен перехватывать звонки клиентов в банки.

Специалисты подчеркивают, что вышеуказанная программа способна работать не только с исходящими, но и с входящими вызовами, передает M24.RU. Отмечается, что пользователь зараженного гаджета набирает номер банка, а попадает к мошенникам, которые способны узнать все необходимые данные для доступа к счету.

Как уточняет портал Symantec, не следует устанавливать какие-либо приложения с непроверенных сайтов. Кроме того, рекомендуется как можно чаще обновлять программное обеспечение гаджета, чтобы на стать жертвой вируса.