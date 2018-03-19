Золотая звезда на Центральном павильоне ВДНХ полностью отреставрирована
19 марта 2018, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
Золотая звезда на шпиле Центрального павильона ВДНХ полностью отреставрирована. Согласно последней информации, уже днем в понедельник, 19 марта, рабочие снимут с конструкции строительные леса.
Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил, что работы по реставрации звезды начались осенью прошлого года. В течение трех с половиной месяцев команда из пятнадцати человек воссоздавала исторический вид одного из главных символов ВДНХ, передает M24.RU.
Известно, что специалистам удалось отреставрировать медные элементы, которые были сохранены, и восстановить утраченные. Впоследствии поверхность звезды площадью 140 квадратных метров подверглась золочению.
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