Главком ВМФ рассказал о самых мощных подлодках флота России

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев рассказал о дальнейшем развитии ударных подводных сил и о перспективах подлодок проектов «Ясень» и «Акула».

Самые мощные в составе российского подводного флота – атомные субмарины проектов «Ясень» и «Ясень-М». Головная подводная лодка проекта «Ясень» уже находится в составе Северного флота и успешно выполняет задачи боевой службы, сообщил адмирал. Постройка субмарин этого проекта продолжается, в ближайшее время подлодки «Ясень» и «Ясень-М» войдут также в состав Тихоокеанского флота. Сейчас в процессе постройки находятся шесть таких субмарин.

А отслужившие свой срок подводные лодки проекта 941 («Акула») будут выводиться из боевого состава военно-морского флота и отправляться на утилизацию. Две из них – «Северсталь» и «Архангельск» - уже списаны, сообщает Lenta.ru.