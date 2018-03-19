Главком ВМФ рассказал о самых мощных подлодках флота России
19 марта 2018, 08:18 [ «Аргументы Недели» ]
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев рассказал о дальнейшем развитии ударных подводных сил и о перспективах подлодок проектов «Ясень» и «Акула».
Самые мощные в составе российского подводного флота – атомные субмарины проектов «Ясень» и «Ясень-М». Головная подводная лодка проекта «Ясень» уже находится в составе Северного флота и успешно выполняет задачи боевой службы, сообщил адмирал. Постройка субмарин этого проекта продолжается, в ближайшее время подлодки «Ясень» и «Ясень-М» войдут также в состав Тихоокеанского флота. Сейчас в процессе постройки находятся шесть таких субмарин.
А отслужившие свой срок подводные лодки проекта 941 («Акула») будут выводиться из боевого состава военно-морского флота и отправляться на утилизацию. Две из них – «Северсталь» и «Архангельск» - уже списаны, сообщает Lenta.ru.
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