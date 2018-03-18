В центре Москвы проходит митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2018, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]
В центре Москвы на Манежной площади сейчас проходит митинг в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В акции 18 марта принимают участие граждане совершенно разных возрастов.
В рамках митинга-концерта под названием "Россия. Севастополь. Крым" состоится целый ряд выступлений, специально для которых была оборудована довольно большая сцена, передает ТАСС.
Участники мероприятия отмечают, что настроение у них хорошее, несмотря на низкую температуру в столице. Многие подчеркнули, что пришли на митинг, чтобы поддержать решение российского руководства, которое было принято в марте 2014 года.
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