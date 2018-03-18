Несколько часов простояли жители Бишкека, чтобы проголосовать за президента РФ
18 марта 2018, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]
Огромная очередь выстроилась сегодня к посольству России в столице Кыргызстана Бишкеке. Россияне, проживающие здесь, пришли отдать свой голос на президентских выборах.
Ажиотаж царил небывалый. Очевидцы такого не помнят: чтобы опустить бюллетень в урну, людям пришлось простоять несколько часов. На этом ролике в YouTube видно, что очередь к российскому посольству выстроилась не на одну сотню метров. По данным официального сайта Посольства России в КР, на консульском учёте в Кыргызстане находится 20 тысяч граждан России. На территории Кыргызстана 18 марта было открыто шесть избирательных участков в трёх областях.
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