В Челябинской области закрылись все избирательные участки
18 марта 2018, 18:40 [«Аргументы Недели. Челябинск», Оксана Великая ]
Во всех территориях Челябинской области в 20.00 закрылись избирательные участки. Выбор сделан. Теперь начинается активный подсчёт голосов избирательной комиссией Челябинской области под пристальным взглядом общественных наблюдателей. Первые итоги будут известны уже завтра, и мы обязательно вам их сообщим.
А узнать, как проходили выборы в Челябинске и области с открытия избирательных участков до последних минут их работы можно в трансляции сайта газеты "Вечерний Челябинск".
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