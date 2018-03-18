В Челябинской области закрылись все избирательные участки

Во всех территориях Челябинской области в 20.00 закрылись избирательные участки. Выбор сделан. Теперь начинается активный подсчёт голосов избирательной комиссией Челябинской области под пристальным взглядом общественных наблюдателей. Первые итоги будут известны уже завтра, и мы обязательно вам их сообщим.

А узнать, как проходили выборы в Челябинске и области с открытия избирательных участков до последних минут их работы можно в трансляции сайта газеты "Вечерний Челябинск".