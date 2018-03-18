Около 35 челябинцев проголосовали за объекты городской среды
18 марта 2018, 18:31 [«Аргументы Недели. Челябинск», Оксана Великая ]
Пресс-служба Челябинской горадминистрации назвала показатели явки по голосованию за приоритетные проекты для благоустройства по программе "Комфортная городская среда" по состоянию на 18.00.
Данные распределены по городским районам, поскольку для каждого муниципального образования города были определены свои проекты по реканструкции общественных пространств. Итак, количество жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании оказалось следующим:
Советский район - 54 063 человека
Тракторозаводский район - 53 167 человек
Ленинский район - 49 914 человек
Курчатовский район - 41 327 человек
Калининский район - 41 218 человек
Центральный район - 39 263 человека
Металлургический район - 24 360 человек
Всего же в голосовании приняли участие 303 312 челябинцев (34,9% от общего числа избирателей).
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