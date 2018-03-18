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Около 35 челябинцев проголосовали за объекты городской среды

18 марта 2018, 18:31 [«Аргументы Недели. Челябинск», Оксана Великая ]

Пресс-служба Челябинской горадминистрации назвала показатели явки по голосованию за приоритетные проекты для благоустройства по программе "Комфортная городская среда" по состоянию на 18.00.

Данные распределены по городским районам, поскольку для каждого муниципального образования города были определены свои проекты по реканструкции общественных пространств. Итак, количество жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании оказалось следующим:

Советский район - 54 063 человека

Тракторозаводский район - 53 167 человек

Ленинский район - 49 914 человек

Курчатовский район - 41 327 человек

Калининский район - 41 218 человек

Центральный район - 39 263 человека

Металлургический район - 24 360 человек

Всего же в голосовании приняли участие 303 312 челябинцев (34,9% от общего числа избирателей).

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