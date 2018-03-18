Госдума намерена ответить на провокации в ходе выборов президента России в США
18 марта 2018, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал сегодня информацию о провокациях в ходе выборов президента России в США. Ранее об этом сообщил посол Анатолий Антонов.
Чепа подчеркнул, что российская сторона не позволит умолчать о бесцеремонных провокациях, которые были зафиксированы во время избирательного процесса на территории Соединенных Штатов Америки, передает в воскресенье, 18 марта, РИА "Новости".
Политик уточнил, что Госдума непременно потребует объяснений от американской стороны, поскольку факты говорят о жестоком нарушении законодательных прав, которые власти США не пресекли.
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