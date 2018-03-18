Житель нижегородской области прибыл к избирательному участку на дельтаплане

Житель деревни Елизарово нестандартным способом добрался в воскресенье до избирательного участка в Дивеево. Воля человека к исполнению своего гражданского долга оказалась невероятно сильной.

Согласно последним сообщениям, мужчина прилетел к участку на дельтаплане. Эти данные сегодня предоставила глава Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгения Семенова, передает информационный портал pravda-nn.

Подчеркивается, что в регионе выборы президента Российской Федерации 18 марта проходят открыто и законно. Каких-либо нарушений к настоящему моменту не зафиксировано.