Житель нижегородской области прибыл к избирательному участку на дельтаплане
18 марта 2018, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]
Житель деревни Елизарово нестандартным способом добрался в воскресенье до избирательного участка в Дивеево. Воля человека к исполнению своего гражданского долга оказалась невероятно сильной.
Согласно последним сообщениям, мужчина прилетел к участку на дельтаплане. Эти данные сегодня предоставила глава Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгения Семенова, передает информационный портал pravda-nn.
Подчеркивается, что в регионе выборы президента Российской Федерации 18 марта проходят открыто и законно. Каких-либо нарушений к настоящему моменту не зафиксировано.
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