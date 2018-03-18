Урны были опечатаны на двух избирательных участках в Москве
18 марта 2018, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]
На двух избирательных участках в Москве урны были опечатаны в связи с нарушениями. Глава Мосизбиркома Валентин Горбунов отметил, что в процессе подведения итогов голосования их признают недействительными.
Подчеркивается, что на участке 1204 один из избирателей опустил сразу два бюллетеня, вследствие чего было принято решение не учитывать результаты данной урны.
Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на слова Горбунова, аналогичный случай был зафиксирован на участке 1353. Все бюллетени в урне также будут считаться недействительными.
Ранее сообщалось, что на выборах в столице работают 3,6 тысячи избирательных участков.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Единственный в Салехарде ветеран ВОВ проголосовал на выборах президента