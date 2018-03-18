Урны были опечатаны на двух избирательных участках в Москве

На двух избирательных участках в Москве урны были опечатаны в связи с нарушениями. Глава Мосизбиркома Валентин Горбунов отметил, что в процессе подведения итогов голосования их признают недействительными.

Подчеркивается, что на участке 1204 один из избирателей опустил сразу два бюллетеня, вследствие чего было принято решение не учитывать результаты данной урны.

Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на слова Горбунова, аналогичный случай был зафиксирован на участке 1353. Все бюллетени в урне также будут считаться недействительными.

Ранее сообщалось, что на выборах в столице работают 3,6 тысячи избирательных участков.