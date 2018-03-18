Гарри Ананасов: Всегда хожу на выборы

Известный в России и зарубежом музыкант, автор и исполнитель песен, а также продюсер Гарри Ананасов поделился своими впечатлениями о выборах президента и рассказал, за какую территорию он отдал голос для ее дальнейшего благоустройства.

- Мой избирательный участок находится в школе Искусств № 10, - пояснил музыкант. - Около 13-00 людей было немного. Проголосовал. Ажиотажа особого нет.

Гарри Ананасов уточнил, что голосует всегда, если он находится в нашей стране. Сегодня он также отдал голос за облагораживание Алого поля.