Депутат Алексей Чепа: Украина доиграется до разрыва дипотношений с РФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал недопуск россиян на избирательные участки, расположенные на территории Украины.

«Безмозглые действия властей Украины в заигрывании перед своими заокеанскими хозяевами не знают предела. Естественно, это вызовет осуждение не только с нашей стороны, но и со стороны всего Запада, которому пытается угодить Киев. Это прямое вмешательство в наши внутренние дела и ущемление прав граждан», - заявил депутат в эфире НСН.

Алексей Чепа считает, что итогом действий украинских властей может стать разрыв дипломатических отношений России с Украиной. Однако считает, что российской стороне не стоит торопить события. «Мы знаем, как в течение короткого промежутка времени власти Украины диаметрально меняют свои решения и свое мнение по тому или иному вопросу», добавил депутат.