Депутат Алексей Чепа: Украина доиграется до разрыва дипотношений с РФ
18 марта 2018, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал недопуск россиян на избирательные участки, расположенные на территории Украины.
«Безмозглые действия властей Украины в заигрывании перед своими заокеанскими хозяевами не знают предела. Естественно, это вызовет осуждение не только с нашей стороны, но и со стороны всего Запада, которому пытается угодить Киев. Это прямое вмешательство в наши внутренние дела и ущемление прав граждан», - заявил депутат в эфире НСН.
Алексей Чепа считает, что итогом действий украинских властей может стать разрыв дипломатических отношений России с Украиной. Однако считает, что российской стороне не стоит торопить события. «Мы знаем, как в течение короткого промежутка времени власти Украины диаметрально меняют свои решения и свое мнение по тому или иному вопросу», добавил депутат.
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