Гарри Ананасов: Всегда хожу на выборы
18 марта 2018, 15:25 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Известный в России и зарубежом музыкант, автор и исполнитель песен, а также продюсер Гарри Ананасов поделился своими впечатлениями о выборах президента и рассказал, за какую территорию он отдал голос для ее дальнейшего благоустройства.
- Мой избирательный участок находится в школе Искусств № 10, - пояснил музыкант. - Около 13-00 людей было немного. Проголосовал. Ажиотажа особого нет.
Гарри Ананасов уточнил, что голосует всегда, если он находится в нашей стране. Сегодня он также отдал голос за облагораживание Алого поля.
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