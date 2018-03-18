Старейший житель России проголосовал на выборах в возрасте 122 лет
18 марта 2018, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]
Самый пожилой житель России принял участие в голосовании на выборах президента. 1 марта 2018 года Аппазу Илиеву исполнилось 122 года. Он проголосовал на дому.
Аппаз Илиев проживает в высокогорном селении Гули Джейрахского района Ингушетии. Члены участковой избирательной комиссии приехали к нему домой, чтобы он смог принять участие в выборах президента России, сообщает РИА Новости.
Кроме Аппаза Илиева, еще 33 жителя Ингушетии в возрасте старше 100 лет смогут проголосовать сегодня на выборах. А жителей республики в возрасте старше 80 лет в списках избирателей значится 6446 человек, проинформировал региональный избирком.
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