Единственный в Салехарде ветеран ВОВ проголосовал на выборах президента

Единственный участник Великой Отечественной войны, который в настоящий момент проживает в Салехарде, проголосовал сегодня на выборах президента России. Речь идет о 91-летнем ветеране Николае Шакурове.

Согласно последней информации, пожилой мужчина проголосовал на дому, куда члены избиркома принесли урну и ширму. Шакуров подчеркнул, что принял участие в избирательном процессе, чтобы его детям, внукам и правнукам хорошо жилось, передает сегодня РИА "Новости".

Николай Шакуров добавил в воскресенье, 18 марта, что всегда исполняет свой гражданский долг и участвует в каждых выборах российского лидера.