Единственный в Салехарде ветеран ВОВ проголосовал на выборах президента
18 марта 2018, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]
Единственный участник Великой Отечественной войны, который в настоящий момент проживает в Салехарде, проголосовал сегодня на выборах президента России. Речь идет о 91-летнем ветеране Николае Шакурове.
Согласно последней информации, пожилой мужчина проголосовал на дому, куда члены избиркома принесли урну и ширму. Шакуров подчеркнул, что принял участие в избирательном процессе, чтобы его детям, внукам и правнукам хорошо жилось, передает сегодня РИА "Новости".
Николай Шакуров добавил в воскресенье, 18 марта, что всегда исполняет свой гражданский долг и участвует в каждых выборах российского лидера.
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