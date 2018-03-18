Челябинская область голосует на уровне со всем УрФО и Западной Сибирью
18 марта 2018, 14:45 [«Аргументы Недели. Челябинск», Оксана Великая ]
Центральный избирательный комитет Российской Федерации оперативно публикует данные о явке избирателей на выборах президента страны в разных регионах. Данные приводятся по состоянию на 10, 12, 15 и 18 часов. К трём часам в Челябинской области проголосовало 49,32% избирателей.
Примерно так же, как и южноуральцы, в пределах 40-50 процентов, побывали на выборах и отдали свой голос за того или иного кандидата жители всего УрФО и Западной Сибири. Из общего строя выделяется только ХМАО (54,17% проголосовавших), Тюменская область (61,27% проголосовавших) и ЯНАО (69,93% избирателей).
Самая низкая явка по стране по состоянию на 15.00 была в Иркутской области (39,49% избирателей), а самая высокая в указанном выше Ямало-Ненецком автономном округе.
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