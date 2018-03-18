Жерар Депардье голосовал с чувством любви к России

Легендарный актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал сегодня на выборах президента России на избирательном участке в Париже. Эпатажный Депардье решил обосноваться в Алжире

Французский актер с российским гражданством Жерар Депардье посетил сегодня избирательный участок, находящийся в российском консульстве в Париже, сообщает РИА Новости.

Когда после голосования его спросили, какие чувства он испытывал, Депардье ответил, что сделал свой выбор с чувством любви к России, и чувства испытывал патриотические.

Ранее мы сообщали, что французский актер, уже имеющий гражданство Бельгии и России, решил теперь пожить в Алжире.