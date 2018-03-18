В пятницу, 16 марта, в 13:00 в детскую поликлинику Ялты неизвестная подкинула свою двухдневную дочь и скрылась в неизвестном направлении.

Об этом в социальной сети рассказал местный житель Сергей МОРОЗОВ. Он опубликовал фото женщины, которая, по его словам, таким бездушным способом избавилась от своего ребенка, пишут "Аргументы недели - Крым".

«На фото женщина, которая совершила это бездушное деяние, – написал Сергей – 14.03.18 в 17:20 она посещала Ялтинский роддом. Любая имеющаяся информация будет полезна, звоните по 102», – говорится в сообщении.

Благодаря камерам видео наблюдения известно, как выглядит женщина. Ее внешность зафиксировали во время визита к врачу, который она совершила накануне.