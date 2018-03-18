Кандидаты в президенты России стали одеваться лучше, считает Юдашкин
18 марта 2018, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]
Нынешние кандидаты в президенты России стали одеваться лучше, чем раньше, исключив бордовые тона в одежде, считает модельер Валентин Юдашкин.
Кутюрье отметил, что кандидаты стали выглядеть более стильно, вместо бордовых оттенков отдав предпочтение синим тонам. Стали лучше стрижки кандидатов, они сами стали более подтянутыми и стали носить стильные зауженные брюки. «Женщины элегантны как всегда», - не преминул сделать реверанс Валентин Юдашкин.
Вместе с тем, модельер отмечает, что кандидатам в президенты все еще недостает политической культуры, такта и уважения к собеседникам, пишет РИА Новости. «Нужно уметь услышать и своих собеседников, и избирателей», - подчеркнул модельер.
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