Явка на выборы президента России на МКС составила 100%

Явка на выборах президента Российской Федерации на Международной космической станции составила 100%. С борта МКС проголосовал российский космонавт Антон Шкаплеров.

Антон Шкаплеров уже в третий раз несет космическую вахту на борту МКС, и второй раз выборы приходятся на его дежурство на орбите Земли. Антон проголосовал при помощи доверенного лица. Он передал свой выбор командиру отряда космонавтов Олегу Кононенко по закрытому каналу связи. Командир отряда заполнил бюллетень и опустил его в урну для голосования в ЦУПе.

По сообщению Антона Шкаплерова во время сеанса связи, коллеги-космонавты из других стран, также сейчас находящиеся на борту МКС, с любопытством наблюдали за процессом космического голосования. Кстати, сегодня на МКС выходной день, пишет РИА Новости.