От южноуральцев поступило несколько жалоб на нарушения на избирательных участках

Южноуральцы посредством социальных сетей оставили несколько жалоб на замеченные ими нарушения в ходе голосования за следующего президента Россиийской Федерации. Мобильные группы, созданные Общественной палатой Челябинской области, в состав которых входят юристы, адвокаты и правоведы, незамедлительно выезжали в указанные избирательные участки и на месте разбирались в происходящем.

Первая жалоба касалась вбросов бюллетеней в избирательную урну на участке №519. По заявлению члена мониторинговой группы СПЧ, заместителя председателя Общественной палаты Челябинской области Николая Дейнеко, оказалось, что эта урна не для бюллетений голосования за президента, а для листков с голосами за объекты в городских районах, которые должны будут благоустроить по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

- Эта урна не имеет отношения к выборам президента, она стоит за пределами избирательного участка, но попала в поле зрения камеры, которая зафиксировала движение около этой самой урны и передала видеоряд на сайт нашвыбор2018.рф. Поэтому у зрителей и возникло ощущение, что происходит какой-то вброс, - пояснил член мониторинговой группы.

После разбора инцидента урну переставили в другое место, чтобы больше не возникало путаницы. Также сообщается, что общественные наблюдатели от кандидатов никаких нарушений, в том числе вброса бюллетеней в урну для голосования за президента РФ, на этом избирательном участке не зафиксировали.









Жалобы о повторном голосовании на избирательном участке 779 и о непредоставлении наблюдателю для ознакомления списка избирателей на участке №780 тоже не подтвердились.

А вот в Копейске на одном из избирательных участков действительно произошло на рушение. Местный житель хотел уйти вместе с бюллетенем для голосования. Выяснилось, что он предпринимает такую попытку уже не в первый раз. Подобные ситуации происходили и на всех предыдущих выборах. На нарушителя тут же составили протокол, который передали в полицию.

Отметим, что Общественная палата Челябинской области организовала специально для дня выбора президента России "горячую линию", по которой жители Челябинской области могут сообщить о нарушениях или получить консультацию. Номер телефона "горячей линии" 8 (351) 264-74-71.