Посетители фаст-фуда подвергают себя серьезной опасности

Почти каждый третий житель России, который посещал в 2017 году заведения фаст-фуда или маленькие кафе, подхватил там острую кишечную инфекцию.

Среди общего количества клиентов фаст-фуда и небольших заведений общепита зарегистрировано наибольшее количество вспышек острой кишечной инфекции – 32%. В исследовании, проведенном центром «Антистихия», указывается, что основная причина острых кишечных заболеваний – употребление блюд, приготовленных из инфицированных продуктов. Кроме того, отмечаются частые случаи грубых нарушений технологических требований при приготовлении пищи.

В целом же результаты исследования показали, что эпидемиологическая обстановка в России в 2017 году сохранилась на уровне среднемноголетних значений, а эпидемиологический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом был умеренной интенсивности, пишет РИА Новости.