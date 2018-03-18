В Германии в посольство РФ в Берлине собралась очередь из избирателей
18 марта 2018, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]
МИД РФ сообщил об очереди из избирателей, которые хотят проголосовать на президентских выборах в посольстве России в Берлине. Официальный телеграм-канал российского внешнеполитического ведомства сообщил со ссылкой на очевидцев, что очередь из желающих проголосовать растянулась примерно на 50 метров.
По данным МИД РФ, выбрать президента России хотят не только россияне, живущие в ФРГ, но и туристы, находящиеся 18 марта в Германии. Выборы президента РФ сегодня проходят в России и в разных странах мира. Так полноценный избирательный участок у впервые открылся в индийском штате Гоа.
Французский актер, гражданин РФ Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в посольстве в Париже, сообщает РИА Новости. Депардье сказал, что он отдавал свой голос с чувствами патриотизма и любви к России.
По словам очевидцев, для крымчан сегодня выборы - праздник.
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