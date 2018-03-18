В Германии в посольство РФ в Берлине собралась очередь из избирателей

МИД РФ сообщил об очереди из избирателей, которые хотят проголосовать на президентских выборах в посольстве России в Берлине. Официальный телеграм-канал российского внешнеполитического ведомства сообщил со ссылкой на очевидцев, что очередь из желающих проголосовать растянулась примерно на 50 метров. В Крыму открыто 1206 избирательных участков, для крымчан выборы - праздник

По данным МИД РФ, выбрать президента России хотят не только россияне, живущие в ФРГ, но и туристы, находящиеся 18 марта в Германии. Выборы президента РФ сегодня проходят в России и в разных странах мира. Так полноценный избирательный участок у впервые открылся в индийском штате Гоа.

Французский актер, гражданин РФ Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в посольстве в Париже, сообщает РИА Новости. Депардье сказал, что он отдавал свой голос с чувствами патриотизма и любви к России.

По словам очевидцев, для крымчан сегодня выборы - праздник.