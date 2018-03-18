В Твери женщина родила девочку на избирательном участке. Новорожденная появилась на свет весом 3110 грамм Мама и девочка, родившаяся в день выборов 18 марта, чувствуют себя хорошо. В Татарстане целая свадьба приехала на избирательный участок

В Заволжском районе Твери один из избирательных участков организован в родильном доме №5 на Петербургском шоссе. На этом участке 42 избирателя, из них 18 – медицинский персонал, остальные – беременные женщины и мамочки, которые уже родили, сообщает издание Тverigrad.

Как и все избирательные участки, в роддоме открылся в 8:00. А в 09:25 одна женщина родила дочку.

В Тверской области в списки избирателей включены 1 миллион 67 тысяч 127 человек. Всего в Тверской области открылись 1218 участков, в Твери – 169. По состоянию на 12:00 явка избирателей в Тверской области превысила 20%. Проголосовать можно до 20:00.