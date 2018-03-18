В Татарстане целая свадьба приехала на избирательный участок

В Татарстане молодая пара зарегистрировала брачные отношения в день выборов президента России, и прямо из ЗАГСа свадебная церемония приехала на избирательный участок.

Для Камиллы Вахаповой и Артура Суровцева, молодоженов из Зеленодольска, эти выборы первые в жизни: невесте 18 лет, а жениху 21. Когда молодые выбирали дату свадьбы, им пришла в голову идея совместить церемонию с выборами и всей свадьбой проголосовать на избирательном участке в зеленодольском ДК «Родина».

Получилось красиво: вместе с женихом и невестой проголосовали и родители молодых, и около 40 гостей, приглашенных на свадьбу. Сотрудники ЗАГСа пошли навстречу желанию молодоженов – в воскресенье два сотрудника специально вышли на работу, чтобы зарегистрировать брак Артура и Камиллы. А работники избиркома подарили молодой семье большой торт, сообщает РИА Новости.