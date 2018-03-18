В Приморье женщина умерла сразу после голосования на выборах

В Приморье жительница села Кролевцы умерла после голосования на президентских выборах. Ей было 70 лет. Женщина проголосовала, вышла с избирательного участка, села в автомобиль и скоропостижно скончалась, - пишут СМИ в Приморском крае.

Смерть 68-летнего мужчины на избирательном участке зафиксирована в Уфе.

В России сегодня проходят выборы президента РФ. Избирательные участки открыты с 8 часов и работают до 20. В выборах президента России 18 марта 2018 года участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).