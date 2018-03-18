В ночь перед выборами сайт ЦИК атаковали хакеры
18 марта 2018, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]
Неизвестные хакеры атаковали сегодня сайт Центризбиркома РФ. DDoS-атака была зафиксирована с 2 до 5 ночи по московскому времени.
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что сайт Избиркома подвергается кибератакам ежедневно, но в дни выборов хакерская активность резко возрастает. Сегодня сайт ЦИК атаковали с 2 до 5 часов ночи по мск. IP-адреса DDoS-атакующих были разбросаны по 15 странам, сообщает RT.
DDoS-атака – хакерская атака на целевую вычислительную систему (компьютер, сайт) с целью доведения ее до состояния перегрузки и отказа в доступе лояльным пользователям.
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