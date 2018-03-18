Народным избранникам и членам их семей порекомендуют вести себя скромнее: не демонстрировать в соцсетях предметы роскоши и отдыхать на отечественных курортах.

С такой инициативой выступает депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. 19 марта он планирует обратиться к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. Автор предложения считает принятие «морального кодекса депутата» необходимостью, поскольку некорректное публичное поведение народных избранников бросает тень на всю репутацию отечественного парламентаризма и государственной власти.

«Инициатива имеет право на существование. Депутату нельзя допускать в публичном пространстве действий или высказываний, которые производят негативное впечатление», - поддерживает Владимира Петрова заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Иванов.

В депутатском кодексе планируется собрать все нормы поведения и правила приличия, которыми должен руководствоваться народный избранник и его близкие родственники. Впрочем, документ, если его примут, будет носить рекомендательный характер, пишет RT.