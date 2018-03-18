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Глава Челябинска выбрал президента и городской объект для благоустройства

18 марта 2018, 11:27 [«Аргументы Недели. Челябинск», Оксана Великая ]

Глава Челябинска выбрал президента и городской объект для благоустройства

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев пришёл на свой избирательный участок, расположенный в ДК «ЧЭРЗ» одним из первых.

- Свой выбор я уже сделал, проголосовал за Россию процветающую, мощную, авторитетную. В непростых политических условиях мы должны сплотиться, чтобы быть сильным, прогрессивным и перспективным государством. За такую страну я проголосовал, - рассказал глава городской администрации.

Помимо выбора президента страны, Евгений Тефтелев сделал выбор среди пяти объектов Курчатовского района, которые предложены для благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать за общественное пространство своего района, которое челябинцы хотят видеть реконструированным в первую очередь можно также на избирательном участке. По итогам голосования будет составлен рейтинг объектов, подлежащих благоустройству. Первым уже в этом году приведут в порядок территорию-победитель. Остальными займутся поочереди, в соответствии с позицией объекта в рейтинге, в последующие пять лет реализации программы.

Пресс-служба администрации Челябинска отмечает, что сегодня у Евгения Тефтелева удлиненный рабочий день, он будет следить за ходом голосования и ждать окончательных результатов выборов. Помимо этого градоначальника интересует, как пройдет рейтинговое голосование по объектам благоустройства.

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