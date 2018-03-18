Явка в Сахалинской области бьет рекорды
18 марта 2018, 11:30 [«Аргументы Недели. Сахалин», Ольга Ткачева ]
В Сахалинской области завершаются выборы президента России, явка уже превысила 56 процентов и является рекордной по сравнению с 2012 (51,29 к 18 часам) и 2008 (52,9%) годами.
Лидерами по посещению избирательных участков являются жители Курильских островов, в Курильском районе проголосовали 77,01 % избирателей, в Южно-Курильском - 74,41 %. На Сахалине наиболее активны жители Ноглинского района, где на 18 часов явка приблизилась к 70%. Не очень активны жители Долинска (49,95 %), Холмска (49,3 %) и Углегорска (47,4 %).
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