Явка в Сахалинской области бьет рекорды

В Сахалинской области завершаются выборы президента России, явка уже превысила 56 процентов и является рекордной по сравнению с 2012 (51,29 к 18 часам) и 2008 (52,9%) годами.

Лидерами по посещению избирательных участков являются жители Курильских островов, в Курильском районе проголосовали 77,01 % избирателей, в Южно-Курильском - 74,41 %. На Сахалине наиболее активны жители Ноглинского района, где на 18 часов явка приблизилась к 70%. Не очень активны жители Долинска (49,95 %), Холмска (49,3 %) и Углегорска (47,4 %).