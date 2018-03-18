К 12.00 на Южном Урале проголосовали более четверти жителей
18 марта 2018, 11:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
На Южном Урале к 12-00 проголосовали более четверти жителей, сообщили в областном избиркоме.
Явка на 12:00 по Челябинской области составила 26,52 процента. напомним, что в регионе открыты 2034 избирательных участка с 8 утра, часть начали свою работу в 6-00 и 7-00 утра. Это необходимо для того, чтобы жители региона, которые трудятся на суточной работе, также могли реализовать свое избирательное право.
Генерал Ивашов о закрытом небе для ВВС США
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес