К 12.00 на Южном Урале проголосовали более четверти жителей

На Южном Урале к 12-00 проголосовали более четверти жителей, сообщили в областном избиркоме.

Явка на 12:00 по Челябинской области составила 26,52 процента. напомним, что в регионе открыты 2034 избирательных участка с 8 утра, часть начали свою работу в 6-00 и 7-00 утра. Это необходимо для того, чтобы жители региона, которые трудятся на суточной работе, также могли реализовать свое избирательное право.